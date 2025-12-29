Синоптик Ильин: в новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз до −16 градусов

Тем временем, врачи напоминают, что во время морозов легко получить обморожение открытых участков тела. Страдают нос, кончики ушей, пальцы рук и ног. Ни в коем случае нельзя использовать горячую воду или растирать их снегом. Это может привести к необратимым изменениям (некрозу) в тканях организма.