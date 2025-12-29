Синоптик Ильин: в новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз до −16 градусов

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь. Жители столицы встретят 2026-й с морозами. В Московской области ожидается −15… −19 градусов. Аномально холодно будет и в столице, там до — 16 мороза.
— Во время боя курантов температура в столице будет в районе −12… −14 градусов. Достаточно холодно. Небольшой снежок будет идти. Атмосферное давление ниже нормы: в среду — 731 миллиметр ртутного столба, 1 января −738, — сказал Ильин 360.ru.
Не менее холодно будет в Санкт-Петербурге, там в новогоднюю ночь ожидается от −8… −13 градусов, а по Ленинградской области еще холоднее -до −16…-17 градусов.
Зимние осадки ожидаются практически на всей территории страны, за исключением крайнего юга. Снегопады прогнозируются в Казани, Екатеринбурге, а в Нижнем Новгороде пройдет спокойный, слабый снег.
В Сибири снежный покров уже установился на фоне морозов, а на Дальнем Востоке снег вероятен, сообщает 360.ru.
Волна тепла придет в Москву только к концу длинных январских каникул.
Тем временем, врачи напоминают, что во время морозов легко получить обморожение открытых участков тела. Страдают нос, кончики ушей, пальцы рук и ног. Ни в коем случае нельзя использовать горячую воду или растирать их снегом. Это может привести к необратимым изменениям (некрозу) в тканях организма.
Обмороженную часть тела нужно обернуть в сухую теплую материю (полотенце, шерстяной платок) и дать ей согреться. Горячий чай с холода тоже противопоказан, это высокая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, что может привести к непредсказуемыми последствиями. Плавно организм согревается сам в течении 20−30 минут.
Стоит отметить, что за последние 50 лет новогодние зимы в Москве значительно потеплели: от морозов в −37 градусов в 1978 году до −13 в 2024-м, сообщает Царьград.