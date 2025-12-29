Биохимик Ходос рассказал, как выбрать хорошую икру

При выборе икры предпочтение стоит отдать продукту в прозрачной банке, что позволяет визуально оценить его качество. Об этом рассказал ученый-биохимик Александр Ходос в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, икра должна иметь консистенцию густой каши, не быть излишне сухой или жидкой. Икринки обязаны быть целыми, четко отделенными друг от друга и не плавающими в избытке жидкости. Допускается небольшое количество оболочек от лопнувших икринок.
Ходос также посоветовал избегать покупки икры в жестяных банках и внимательно изучать состав. Чем меньше в нем дополнительных веществ, тем лучше. Наиболее качественным, хотя и дорогим вариантом, специалист назвал однократно замороженную икру, которую размораживают непосредственно перед подачей на стол.
Ранее диетолог Татьяна Селезнева рассказала, что в день можно съесть не больше чайной ложки красной икры.