Биохимик Ходос рассказал, как выбрать хорошую икру

Икра должна иметь консистенцию густой каши, не быть излишне сухой или жидкой.

Источник: Аргументы и факты

При выборе икры предпочтение стоит отдать продукту в прозрачной банке, что позволяет визуально оценить его качество. Об этом рассказал ученый-биохимик Александр Ходос в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, икра должна иметь консистенцию густой каши, не быть излишне сухой или жидкой. Икринки обязаны быть целыми, четко отделенными друг от друга и не плавающими в избытке жидкости. Допускается небольшое количество оболочек от лопнувших икринок.

Ходос также посоветовал избегать покупки икры в жестяных банках и внимательно изучать состав. Чем меньше в нем дополнительных веществ, тем лучше. Наиболее качественным, хотя и дорогим вариантом, специалист назвал однократно замороженную икру, которую размораживают непосредственно перед подачей на стол.

Ранее диетолог Татьяна Селезнева рассказала, что в день можно съесть не больше чайной ложки красной икры.