Биохимик Ходос рассказал, как выбрать хорошую икру

Ходос также посоветовал избегать покупки икры в жестяных банках и внимательно изучать состав. Чем меньше в нем дополнительных веществ, тем лучше. Наиболее качественным, хотя и дорогим вариантом, специалист назвал однократно замороженную икру, которую размораживают непосредственно перед подачей на стол.