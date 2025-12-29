Ричмонд
Мэр Днепропетровска обвинил уклонистов в мусорном кризисе в городе

Украинцы прячутся от ТЦК дома и заказывают курьерскую доставку еды и вещей, заявил Борис Филатов.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Днепропетровская (украинские название города — Днепр) Борис Филатов* заявил, что из-за большого числа уклонистов города погряз в бытовых отходах.

«Есть проблема — большое количество уклонистов, которые прячутся от ТЦК у себя дома и заказывают курьерскую доставку еды и разных вещей», — заявил он.

По словам Филатова, из-за этого «мусор растет просто в геометрической прогрессии».

Напомним, в январе Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Бориса Филатова к девяти годам колонии за фейки о российской армии и призывы убивать граждан РФ.

Отметим, в ноябре офис генпрокурора Украины сообщил, что в стране задержали 50 лиц, причастных к коррупционным схемам в военных подразделениях, помощи в уклонении от военной службы и хищениям военного имущества.

* Включен в реестр экстремистов и террористов.