Лучшую промышленную техноелку страны выбрали в Минске

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшую промышленную техноелку страны выбрали в Республиканском дворце культуры имени Н. Ф. Шарко по итогам смотра-конкурса «ТехноЕлка-2025», передает корреспондент БЕЛТА.
Шпилевская: «ТехноЕлка» может служить важным элементом профориентации.
Соревнование прошло в пятый раз. В этом году в смотре-конкурсе принимали участие 15 команд. Среди критериев оценки — творческий подход, вращение, свечение и воплощение задумки. После конкурсной программы каждая из елок будет передана детским домам, чтобы согреть детей новогодним теплом.
Первое место на конкурсе заняла елка ОАО «БЕЛАЗ» — управляющей компании холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». Второе место присудили работе от ОАО «Минский часовой завод». Третье место получила композиция ОАО «Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова». Министр промышленности Андрей Кузнецов подвел итоги конкурса и поздравил участников с первым юбилеем соревнования.
Он отметил, что с каждым годом состязание становится все масштабнее и каждая представленная елка заслуживает первое место. В связи с этим, вероятно, в следующем году будет изменена система оценки. «Постараемся создать побольше номинаций, чтобы отметить каждого и избежать соперничества в преддверии Нового года», — сказал министр.
Яркая и уютная экспозиция получилась у МАЗа. Создавалась она сотрудницей предприятия, инженером-конструктором. Автор этой композиции — многодетная мама. Она создавала такую прекрасную композицию во время беременности. Своей энергией она зажигала огни на этой новогодней елке. Как подчеркнули сотрудники МАЗа, женщины умеют соединять тепло семейного очага и работу современных технологий. Было применено несколько техник, одна из которых — маширование, изделие точечно обклеено крафтовой бумагой.
Экспозиция «Интеграла» получила название «Ступени развития». Ведущий инженер НТЦ «Белмикросистемы» завода Мария Стромская рассказала о концепции проекта.
«Веток на елке столько же, сколько лет нашему предприятию — их 60. На каждой из них выгравированы дорожки металлизаций, как на микросхемах нашего предприятия. Конструкция сужается и уменьшается от основания к верхушке, подобно тем же микросхемам. Можно увидеть знаковые даты для нашего предприятия, конечно, старались выбрать их минимальное количество из множества», — рассказала Мария.
Инженер-электроник управления главного энергетика предприятия Артур Гаранин дополнил, что изделие выполнено из акрила — материала, который ассоциируется с легкостью, хрупкостью, также, как и основной материал, с которым работает завод -кремний.
«Елка оснащена аудиомодулем, что позволяет с телефона включить на ней любую песню. Подсветка реализована на базе светодиодов, которые выпускает наше предприятие. Конструкция была продумана таким образом, чтобы ее мог собрать даже ребенок», — подчеркнул он.
Работа компании «Атлант» собрала общие достижения предприятия за 2025 год. Председатель БСЖ ЗАО «Атлант» Ольга Базылева рассказала, что год стал для организации временем движения и ярких побед.
«Конструкция состоит из металлической основы. Одну из частей составляют фанерные листы, на которых располагаются наши самые яркие фотособытия уходящего года. На елке в миниатюре представлена наша техника — от первого холодильника до инновационных моделей. В 2025 году мы много участвовали в общественных и отраслевых конкурсах и заявляли о себе», — подчеркнула председатель. -0-