Грушко: ситуация вокруг уголовного дела француза Винатье изучается

Замоскворецкий суд Москвы в 2024 году приговорил Лорана Винатье к трем годам заключения. Согласно данным следствия, в течение нескольких лет Лоран Винатье, не собираясь исполнять обязательства по предоставлению документов для включения в реестр иноагентов, собирал информацию в области военной и военно-технической деятельности РФ.