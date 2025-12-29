Грушко: ситуация вокруг уголовного дела француза Винатье изучается

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что ситуация вокруг осужденного в РФ француза Лорана Винатье* изучается, пишет РИА Новости.
«Ситуация изучается», — сообщил Александр Грушко.
Замоскворецкий суд Москвы в 2024 году приговорил Лорана Винатье к трем годам заключения. Согласно данным следствия, в течение нескольких лет Лоран Винатье, не собираясь исполнять обязательства по предоставлению документов для включения в реестр иноагентов, собирал информацию в области военной и военно-технической деятельности РФ.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил контакты между Россией и Францией по делу Лорана Винатье.
* Признан в России иностранным агентом.