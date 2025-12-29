Адвокат Хмелевской: Долина может остаться в проданной квартире до конца января

Народная артистка России Лариса Долина может остаться в спорной квартире до конца января. Певица имеет право не покидать жилье в Ксеньинском переулке, потому что на это могут быть законные основания.
Ранее Мосгорсуд вынес решение в пользу Полины Лурье, певицу обязали покинуть квартиру. Покупательница попросила освободить жилье до 30 декабря, но Долина отказалась. По закону у нее есть 5 рабочих дней, а они заканчиваются аккурат после каникул. Певица обещала освободить квартиру, но не ранее 5 января.
Адвокат Денис Хмелевской отметил, что процесс принудительного выселения Долиной, начнется только после получения исполнительного листа в районном суде.
То есть, постановление из Мосгорсуда должно поступить в Хамовнический районный суд города Москвы. Учитывая, что впереди новогодние каникулы, документ Полина Лурье сможет получить не ранее 12−13 января.
После она должна будет передать его в Федеральную службу судебных приставов, затем возбуждается исполнительное производство.
Певице дадут пять суток на добровольное выселение, а потом примут меры реагирования.
— На возбуждение исполнительного производства уйдет около недели. Таким образом, до конца января Долина может беспрепятственно проживать в квартире, — сказал адвокат Ридусу.
Но в таком случае Полина Лурье сможет потребовать от артистки компенсацию морального вреда и других затрат, которые связаны с содержанием жилья.