Адвокат Хмелевской: Долина может остаться в проданной квартире до конца января

Ранее Мосгорсуд вынес решение в пользу Полины Лурье, певицу обязали покинуть квартиру. Покупательница попросила освободить жилье до 30 декабря, но Долина отказалась. По закону у нее есть 5 рабочих дней, а они заканчиваются аккурат после каникул. Певица обещала освободить квартиру, но не ранее 5 января.