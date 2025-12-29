Екатеринбург станет столицей молодежного фестиваля в 2026 году

Международный фестиваль молодежи — это крупнейшая площадка для диалога и сотрудничества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из разных стран мира. Участники, представляющие различные сферы — от науки и IT до бизнеса и спорта, — собираются для совместной работы над проектами, обмена опытом и укрепления дружеских связей. Главная цель фестиваля — способствовать созданию более справедливого и многополярного мира через прямое общение и совместные инициативы молодежи.