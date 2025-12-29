Екатеринбург станет столицей молодежного фестиваля в 2026 году

На Урале ждут 10 тысяч гостей.
Екатеринбург готовится стать эпицентром мирового молодежного движения. Осенью 2026 года город примет Международный фестиваль молодежи, который соберет более 10 тысяч участников со всего мира. Право на проведение масштабного события закреплено указом президента Владимира Путина, организационный комитет возглавит Сергей Кириенко, а региональные власти гарантируют высочайший уровень подготовки. Подробнее — в материале URA.RU.
Путин подписал указ.
Правовой основой для проведения масштабного события стал указ Президента России Владимира Путина. Документ официально утвердил Екатеринбург в качестве города-организатора Международного фестиваля молодежи в сентябре 2026 года. В указе также прописаны ключевые организационные моменты, включая назначение оператора по финансовому обеспечению и проведению мероприятия.
«Провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи. Возложить функции оператора по финансовому обеспечению и организации мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля», — следует из указа Президента Российской Федерации.
Губернатор Денис Паслер о готовности региона.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что регион полностью готов к приему глобального форума. Он подчеркнул, что на инновационных площадках Екатеринбурга смогут разместиться более 10 тысяч активных и творческих молодых людей со всего мира.
«Мы сможем показать не только уральское гостеприимство, но и все возможности, которые есть у молодежи в Свердловской области и в России. И в Год единства народов страны объединим мировую молодежь, чтобы показать силу и сплоченность наших новых поколений», — написал он в своем telegram-канале.
Глава оргкомитета — Сергей Кириенко.
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля будет осуществлять специально созданный организационный комитет. Возглавит его первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
Три месяца на реализацию.
Правительству Российской Федерации поставлена задача в сжатые сроки запустить процесс подготовки. В течение трех месяцев кабмин должен разработать и начать реализацию комплекса мер по организации фестиваля при участии федеральных органов власти, обеспечить информационное освещение в государственных СМИ и определить источники финансирования всех мероприятий.
Что из себя представляет фестиваль.
Международный фестиваль молодежи — это крупнейшая площадка для диалога и сотрудничества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из разных стран мира. Участники, представляющие различные сферы — от науки и IT до бизнеса и спорта, — собираются для совместной работы над проектами, обмена опытом и укрепления дружеских связей. Главная цель фестиваля — способствовать созданию более справедливого и многополярного мира через прямое общение и совместные инициативы молодежи.