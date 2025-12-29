Ричмонд
Монах в США потерял ногу, пытаясь пройти пешком 3,7 тыс. километров

Мах Дам пострадал в результате ДТП в пути из Форт-Уэрта в Вашингтон.

Источник: Аргументы и факты

Буддийский монах Маха Дам лишился ноги в результате ДТП во время пешего похода за мир и любовь по территории США. Об этом сообщает «Лента.ру».

Группа монахов планировала пройти около 3,7 тыс. километров из города Форт-Уэрт в Техасе до Вашингтона. Авария произошла, когда сопровождавший верующих автомобиль был сбит пикапом. От удара машина отскочила и сбила Маха Дама. Несмотря на возможность сохранить конечность с помощью серии операций, монах принял решение об ампутации, назвав ее жертвой ради распространения послания мира.

Инцидент случился во время похода из Форт-Уэрта в Техасе в Вашингтон протяженностью около 3,7 тысячи километров, начавшегося 19 ноября. Как выяснилось позже, водитель пикапа во время движения снимал видео на телефон.

После ампутации и восстановления Маха Дам присутствовал на мероприятии в буддийском храме в Вашингтоне 28 декабря.

