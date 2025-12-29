Монах в США потерял ногу, пытаясь пройти пешком 3,7 тыс. километров

Группа монахов планировала пройти около 3,7 тыс. километров из города Форт-Уэрт в Техасе до Вашингтона. Авария произошла, когда сопровождавший верующих автомобиль был сбит пикапом. От удара машина отскочила и сбила Маха Дама. Несмотря на возможность сохранить конечность с помощью серии операций, монах принял решение об ампутации, назвав ее жертвой ради распространения послания мира.