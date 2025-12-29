Эксперт Барсуков раскрыл, почему в РФ перестали вкладываться в новостройки

Россияне практически перестали рассматривать недвижимость как инструмент для инвестиций, сегодня активность сохранилась в основном на рынке вторичного жилья. Об этом заявил член Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в интервью НСН.
По его словам, количество спекулятивных инвесторов, перепродающих квартиры, значительно сократилось с 2024 года. На рынке новостроек заработать сложно из-за высоких цен, тогда как стоимость вторичного жилья демонстрирует небольшой рост, что поддерживает операции по срочному выкупу объектов.
Наибольшие потери, по мнению эксперта, несут долгосрочные инвесторы, рассчитывающие на прибыль через один-два года. Реальная доходность таких вложений сейчас ниже банковской депозитной ставки. Отдельная категория — люди, покупающие жилье на длительный срок для детей или пенсии, — практически ушла с рынка новостроек, остались лишь те, кто может использовать семейную ипотеку. Ключевым сдерживающим фактором Барсуков назвал общее ужесточение условий ипотечного кредитования.
Ранее сообщалось, что в РФ с начала года ввели в эксплуатацию более 100 млн кв. м недвижимости.