Эксперт Барсуков раскрыл, почему в РФ перестали вкладываться в новостройки

Наибольшие потери, по мнению эксперта, несут долгосрочные инвесторы, рассчитывающие на прибыль через один-два года. Реальная доходность таких вложений сейчас ниже банковской депозитной ставки. Отдельная категория — люди, покупающие жилье на длительный срок для детей или пенсии, — практически ушла с рынка новостроек, остались лишь те, кто может использовать семейную ипотеку. Ключевым сдерживающим фактором Барсуков назвал общее ужесточение условий ипотечного кредитования.