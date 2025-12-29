Прокуратура через суд защитила права обманутой пенсионерки в Ростовской области

Оказалось, жительница Дона поверила мошеннику, который выдавал себя за брокера биржи. Мужчина убедил доверчивую собеседницу, что она может стать инвестором и получать дополнительный заработок. Женщина не почувствовала угрозы, перевела более 180 тысяч рублей на чужой счет и только после этого поняла, что общалась с аферистом.