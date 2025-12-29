Прокуратура через суд защитила права обманутой пенсионерки в Ростовской области

В Ростовской области прокуратура через суд защитила права обманутой пенсионерки. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Оказалось, жительница Дона поверила мошеннику, который выдавал себя за брокера биржи. Мужчина убедил доверчивую собеседницу, что она может стать инвестором и получать дополнительный заработок. Женщина не почувствовала угрозы, перевела более 180 тысяч рублей на чужой счет и только после этого поняла, что общалась с аферистом.
Позже в ситуации начали разбираться правоохранители, было возбуждено дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ).
Параллельно иск подали представители прокуратуры. С владельца банковского счета потребовали взыскать неосновательное обогащение. Суд поддержал эту меру. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
