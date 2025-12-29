«Белоруснефть» впервые за 30 лет добыла 2 млн тонн нефти

Белорусские нефтяники добыли два миллиона тонн нефти в 2025 году, пишет «БелТа» со ссылкой на компанию «Белоруснефть».
«Как уточнили в предприятии, в последний раз белорусские нефтяники выходили на такой уровень годовой добычи углеводородов три десятилетия назад», — отмечается в публикации.
По словам начальника НГДУ Александра Цыбранкова, в 1975 году предприятие вышло на пик годовой добычи — около восьми миллионов тонн. Впоследствии этот уровень стал снижаться. Однако в 2017 году объемы стали увеличиваться за счет передовых технологий и грамотного подхода специалистов.
Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти достиг наивысшей отметки за последние 2,5 года.