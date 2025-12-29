«Белоруснефть» впервые за 30 лет добыла 2 млн тонн нефти

По словам начальника НГДУ Александра Цыбранкова, в 1975 году предприятие вышло на пик годовой добычи — около восьми миллионов тонн. Впоследствии этот уровень стал снижаться. Однако в 2017 году объемы стали увеличиваться за счет передовых технологий и грамотного подхода специалистов.