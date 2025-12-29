Волшебные минуты для детей и для взрослых. Сенько поздравил воспитанников Борисовского дома ребенка

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети помнят подаренные праздники и добрые эмоции всю жизнь, такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Юрий Сенько во время поздравления с рождественскими и новогодними праздниками воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.
В гости к ребятам Юрий Сенько приехал в ходе акции «Профсоюзы — детям», которая вот уже на протяжении более 20 лет проходит в стране. Один из самых значимых ее этапов — поздравления с Новым годом. Особое внимание при этом уделяется малышам, которые оказались в непростой жизненной ситуации: воспитываются в детских интернатных учреждениях, замещающих семьях или, например, проходят длительное лечение.
В Борисовском доме ребенка сейчас живут 55 ребят, которые остались без попечения родителей. Для них провели теплый, душевный, домашний праздник. Дети и взрослые вместе окунулись в сказочную атмосферу, закружились в хороводе у елки в компании с Дедом Морозом и Снегурочкой.
«Дети — будущее нашей страны. Сегодня по всей Беларуси проходят новогодние мероприятия, профсоюзные организации поздравляют детей, организуют представления с участием Деда Мороза. Все ожидают волшебства и праздника в преддверии Нового года — это важно и для ребенка, и для взрослого», — убежден Юрий Сенько.
Глава ФПБ поздравил малышей с наступающим праздником и вручил сертификат от национального профцентра на приобретение необходимого оборудования, а также передал другие востребованные в учреждении подарки. Каждый из малышей, присутствовавших на празднике, получил сладкий подарок.
В свою очередь главный врач Борисовского специализированного дома ребенка Светлана Дятко отметила, что такие встречи, которые дарят счастливые минуты, очень важны и для ребят, и для сотрудников детского дома. Она рассказала, что при строительстве специализированного учреждения в Борисове его мощность рассчитывали на 280 мест. Сейчас в доме ребенка проживают 55 ребятишек, из них 10 нуждаются в паллиативной помощи. Дети поступают сюда со всех районов Минской области.
«Ребята живут у нас до тех пор, пока мы не сможем определить их дальнейшую судьбу. Часть детей возвращается в биологические семьи, когда родители справляются со своими проблемами, 14 детей в этом году были усыновлены. Кроме того, четверо ребят, которые сегодня были на празднике, также уже выбраны усыновителями и скоро тоже будут жить в семьях», — поделилась Светлана Дятко. -0-
Фото ФПБ.