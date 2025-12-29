Кабмин Украины исключил из набсовета «Нафтогаза» экс-заместителя Ермака

Напомним, летом текущего года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели следственные действия в доме Шурмы, у экс-чиновника был изъят телефон. Шурма и его брат Олег являлись фигурантами расследования СМИ о незаконном финансировании изо бюджета Украины солнечных электростанций, которые находятся на территории Российской Федерации. Шурма и его брат уехали за границу.