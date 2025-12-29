Ричмонд
Кабмин Украины исключил из набсовета «Нафтогаза» экс-заместителя Ермака

Правительство Украины прекратило полномочия члена набсовета «Нафтогаза» Ростислава Шурмы, который занимал должность замглавы офиса Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Украинское правительство исключило члена наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» Ростислава Шурмы, который являлся заместителем главы офиса Зеленского при Андрее Ермаке.

Об этом проинформировал представитель кабмина в парламенте Украины Тарас Мельничук в своём блоге в соцсетях. Он уточнил, что полномочия Шурмы досрочно прекращены.

«Досрочно прекращены полномочия члена наблюдательного совета акционерного общества “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” Шурмы Ростислава Игоревича, как представителя государства”, — написал Мельничук.

Напомним, летом текущего года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели следственные действия в доме Шурмы, у экс-чиновника был изъят телефон. Шурма и его брат Олег являлись фигурантами расследования СМИ о незаконном финансировании изо бюджета Украины солнечных электростанций, которые находятся на территории Российской Федерации. Шурма и его брат уехали за границу.

Согласно сведения украинских средств массовой информации, Шурма находится в Австрии. НАБУ проводило следственные действия в его доме вместе с правоохранителями из ФРГ. По данным журналистов, факт привлечения «недосягаемых для офиса Зеленского» правоохранительных органов из Германии оказался «одной из последних капель для Зеленского», который обвинил Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП «в неэффективности».

Ранее сообщалось, что агенты Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в одном из кабинетов, находящихся в здании Верховной рады.