Фигуристка Туктамышева раскрыла, когда решила о завершить карьеру

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, как принимала решение об окончательном завершении спортивной карьеры. Свое заявление она сделала в беседе с championat.com.
Чемпионка мира и Европы 2015 года отметила, что внутренне была готова к этому шагу задолго до официального объявления. Решение было принято уже после объявленной ранее паузы, когда, несмотря на восстановление прыжков и энтузиазм, она поняла, что не вернется.
На вопрос, почему многие спортсмены предпочитают говорить о паузе, а не об уходе, Туктамышева ответила, что, возможно, им просто сложно переступить этот психологический рубеж, и у каждого могут быть свои причины для такой формулировки.
Ранее чемпионка России 2008 года среди юниоров Катарина Гербольдт заявила, что возвращение фигуристки Камилы Валиевой в большой спорт в 19 лет является нормой.