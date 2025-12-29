Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РТС: россияне не получают отказы во въезде в Таиланд

В начале декабря между Таиландом и Камбоджей обострились отношения.

Источник: Комсомольская правда

В Российском союзе туриндустрии ответили, как обстоят дела с российскими туристами в Таиланде. А Сети появилась информация о массовых отказах во въезде отдыхающим с российским паспортом.

Менеджер департамента ЮВА туроператора «Спектрум», который входит в Российской союз туриндустрии (РСТ), Валерия Мильченко отметила, что на месте ситуация не является такой критичной.

Никаких проблем у отдыхающих нет. Вооруженный конфликт Таиланда и Камбоджи никак не отражается на турпотоке.

— Основная часть путешественников прибывает в страну авиасообщением и проводит отпуск в регионах, расположенных на значительном удалении от зоны боевых действий, — сказала Мильченко в беседе с Постньюс.

Напомним, взаимоотношения между Таиландом и Камбоджей накалились в начале декабря. Стороны винят друг друга в нарушении перемирия, были нанесены удары. Власти Таиланда эвакуировали около 70% населения с приграничных территорий.

Это сказалось на туристах. Но те, кто едут по пакетным турам, пока не сталкиваются со сложностями.