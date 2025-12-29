Российские паспорта получили более 80% жителей подконтрольной РФ части Харьковщины

Российские паспорта получили более 80% жителей Харьковской области. Речь идёт о территориях, находящихся под контролем РФ. Об этом информирует пресс-служба военно-гражданской администрации Харьковской области.
«Более 80% жителей подконтрольной ВС РФ территории Харьковской области получили российское гражданство», — приводятся в релизе слова главы Купянского района Александра Капленко.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что паспортизация жителей Донбасса и Новороссии завершена практически в полном объеме.
Пошаговая инструкция о том, как жителю Запорожской области получить российский паспорт, здесь на KP.RU.
Напомним, до конца 2025 года у россиян есть возможность поставить в паспорт штамп с ИНН. Начиная с 1 января 2026 года, эта отметка будет упразднена, а ее функцию выполнит новый цифровой идентификатор из Единого реестра населения (ИД ЕРН), присвоенный каждому гражданину.