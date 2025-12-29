Российские паспорта получили более 80% жителей подконтрольной РФ части Харьковщины

Напомним, до конца 2025 года у россиян есть возможность поставить в паспорт штамп с ИНН. Начиная с 1 января 2026 года, эта отметка будет упразднена, а ее функцию выполнит новый цифровой идентификатор из Единого реестра населения (ИД ЕРН), присвоенный каждому гражданину.