Российские паспорта получили более 80% жителей подконтрольной РФ части Харьковщины

Капленко: Более 80% жителей Харьковской области получили паспорта РФ.

Российские паспорта получили более 80% жителей Харьковской области. Речь идёт о территориях, находящихся под контролем РФ. Об этом информирует пресс-служба военно-гражданской администрации Харьковской области.

«Более 80% жителей подконтрольной ВС РФ территории Харьковской области получили российское гражданство», — приводятся в релизе слова главы Купянского района Александра Капленко.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что паспортизация жителей Донбасса и Новороссии завершена практически в полном объеме.

Пошаговая инструкция о том, как жителю Запорожской области получить российский паспорт, здесь на KP.RU.

Напомним, до конца 2025 года у россиян есть возможность поставить в паспорт штамп с ИНН. Начиная с 1 января 2026 года, эта отметка будет упразднена, а ее функцию выполнит новый цифровой идентификатор из Единого реестра населения (ИД ЕРН), присвоенный каждому гражданину.