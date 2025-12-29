Агентство Украины по розыску и менеджменту перешло под контроль премьера

Глава украинского правительства Юлия Свириденко заявила в Telegram, что деятельность Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) перешло под контроль премьер-министра страны.
«Кабинет министров изменил координацию Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Деятельность АРМА отнесена к координации премьер-министра Украины», — заявила Юлия Свириденко.
Как пишет ТАСС, ранее перед властями Украины стояла необходимость реформирования АРМА ради получения траншей от Евросоюза. Летом Владимир Зеленский подписал соответствующий закон по прошествии месяца после принятия его Верховной радой. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, задержка привела к потере Киевом 600 миллионов евро.
Впоследствии глава АРМА Елена Дума подала в отставку. За несколько дней до увольнения Национальное антикоррупционное бюро Украины прослушивало бизнесмена Тимура Миндича, который оказался замешан в коррупционном скандале. В июле руководитель АРМА поддержала закон о ликвидации антикоррупционных органов.