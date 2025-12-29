Агентство Украины по розыску и менеджменту перешло под контроль премьера

Как пишет ТАСС, ранее перед властями Украины стояла необходимость реформирования АРМА ради получения траншей от Евросоюза. Летом Владимир Зеленский подписал соответствующий закон по прошествии месяца после принятия его Верховной радой. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, задержка привела к потере Киевом 600 миллионов евро.