Росстандарт утвердил ГОСТ на квесты для взрослых

«Утверждение стандарта позволит организациям внедрить в свою деятельность лучшие практики, повысить безопасность и качество предоставляемых услуг. Надеемся, что стандарт будет востребован и потребителями — ознакомившись с ГОСТ, зная основные требования и показатели, они смогут самостоятельно сделать выбор в пользу более ответственных организаций, предоставляющих качественные и безопасные услуги», — отметил глава Росстандарта Антон Шалаев.