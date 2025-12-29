Росстандарт утвердил ГОСТ на квесты для взрослых

Новый ГОСТ защитит посетителей квест‑комнат.
Росстандарт утвердил первый в России ГОСТ на услуги квест-комнат для взрослых. Документ устанавливает общие требования и требования безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 72490−2025 “Услуги населению. Услуги в области развлечений. Услуги квест-комнат для взрослых. Общие требования и требования безопасности”. Документ направлен на снижение рисков для участников квестов и формирование прозрачных условий оказания услуг в сфере развлекательного досуга», — говорится в сообщении Росстандарта.
Стандарт появился из ‑за роста популярности квестов и учащения травм посетителей, вызванных небезопасными конструкциями или неаккуратными действиями персонала. Документ закрепляет терминологию, классификацию услуг, требования к помещениям (включая пожарную безопасность), оборудованию, декорациям и персоналу. Отдельно прописаны правила экстренного прекращения квеста, оперативной эвакуации участников и обязательного наличия исправной связи между игроками и организаторами.
«Утверждение стандарта позволит организациям внедрить в свою деятельность лучшие практики, повысить безопасность и качество предоставляемых услуг. Надеемся, что стандарт будет востребован и потребителями — ознакомившись с ГОСТ, зная основные требования и показатели, они смогут самостоятельно сделать выбор в пользу более ответственных организаций, предоставляющих качественные и безопасные услуги», — отметил глава Росстандарта Антон Шалаев.
Ранее в Перми по требованию прокуратуры приостановили работу одного из детских квест-румов. Он находится в подвале многоквартирного жилого дома. Причиной послужили многочисленные нарушения, в том числе создающие угрозу безопасности людей.