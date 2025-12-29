Похороны Брижит Бардо пройдут на кладбище Сен-Тропе вместо её усадьбы

Точную дату и формат церемонии пока не назначили. Несколько источников предположили, что прощание может состояться на следующей неделе. Хотя друзья актрисы говорили о скромных похоронах, власти допускают, что событие привлечёт множество поклонников её творчества и активизма.
Ранее сама Бардо неоднократно заявляла, что хочет быть похороненной на своей усадьбе, чтобы избежать потока туристов у могил родителей, покоящихся на городском кладбище. Однако позже она изменила решение. В префектуре департамента Вар подтвердили, что запроса на захоронение на вилле «Мадраг» не поступало.
Морское кладбище Сен-Тропе расположено у самого берега, недалеко от центра города. Там уже покоится прах родителей Бардо, а также знаменитостей — в частности, Эдди Барклая и Пьера Башле. Актрису похоронят в склепе рядом с могилой её первого мужа, режиссёра Роже Вадима (при рождении Вадим Игоревич Племянников), которого она называла человеком, «сделавшим её той, кем она стала».
Напомним, 28 декабря стало известно о смерти Брижит Бардо в возрасте 91 года. После этого Фонд Брижит Бардо опубликовал её последнее видео, снятое за несколько дней до кончины в Сен-Тропе. На кадрах 91-летняя актриса заботится о животных и проводит время со своим доберманом Урфом в приюте.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.