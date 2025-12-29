Похороны Брижит Бардо пройдут на кладбище Сен-Тропе вместо её усадьбы

Морское кладбище Сен-Тропе расположено у самого берега, недалеко от центра города. Там уже покоится прах родителей Бардо, а также знаменитостей — в частности, Эдди Барклая и Пьера Башле. Актрису похоронят в склепе рядом с могилой её первого мужа, режиссёра Роже Вадима (при рождении Вадим Игоревич Племянников), которого она называла человеком, «сделавшим её той, кем она стала».