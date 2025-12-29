Сколько арендных квартир построят в Гомельской области для востребованных специалистов в 2026 году

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопрос строительства арендного жилья в рамках реализации указа Президента от 27 января 2025 года № 38 «Об особенностях предоставления и использования арендного жилья» в нынешнем году и планы по возведению такого жилья в 2026 году обсудили на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.