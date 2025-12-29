Сколько арендных квартир построят в Гомельской области для востребованных специалистов в 2026 году

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопрос строительства арендного жилья в рамках реализации указа Президента от 27 января 2025 года № 38 «Об особенностях предоставления и использования арендного жилья» в нынешнем году и планы по возведению такого жилья в 2026 году обсудили на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметила председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Наталья Карпенкова, в Гомельской области, по данным на 1 декабря, введено в эксплуатацию 485 арендных жилых помещений общей площадью 26,4 тыс. кв.м, строительство которых осуществлялось за средства республиканского бюджета для востребованных специалистов. «До конца текущего года введется еще 269 арендных жилых помещений общей площадью 15,6 тыс. “квадратов”, — обозначила руководитель комитета.
Что касается программы строительства арендных жилых помещение для востребованных профессий на 2026 год, то планируется, что это будет 1076 квартир в составе 34 объектов в 19 районах области, рассказала Наталья Карпенкова.
Например, в Брагине планируется возведение 12-квартирного жилого дома. И все 12 квартир — для востребованных специалистов. Ожидается, дом будет введен в ноябре. В Ветке таких квартир будет 60, в Житковичском районе — 100.
Председатель облисполкома Иван Крупко подчеркнул: важно при строительстве арендного жилья ориентироваться на конкретные запросы, потребности в кадрах в том или ином районе. Во всем должен быть рациональный подход, сделал акцент глава региона. -0-