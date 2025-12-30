Выставка гродненского фотохудожника Александра Лосминского открылась в Калининграде

29 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Выставка «Сердце земли моей» известного гродненского фотохудожника Александра Лосминского открылась в Калининградском областном историко-художественном музее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в заслуженном любительском коллективе Республики Беларусь народной студии фотоискусства «Гродно».
Александр Лосминский — руководитель студии фотоискусства «Гродно» Гродненского городского центра культуры, лауреат международных конкурсов в области телевидения и фотографии, краевед, издатель, автор более 37 фотоальбомов. Более 10 из них посвящены родному городу Гродно. В представленную в Калининграде фотоколлекцию включены порядка 60 работ.
«Я влюблен в эту землю, — признается Александр Лосминский, — и поэтому популяризирую ее на выставках и в фотоальбомах, чтобы как можно больше людей из разных стран также полюбили Беларусь и мою гродненскую землю и стали навсегда ее друзьями, даже посредством фотографии».
В 2024 году эта фотовыставка экспонировалась в Белорусском павильоне ВДНХ в Москве, где ее посмотрели 30 тыс. посетителей. После этого она начала свое путешествие по Российской Федерации, побывав в 2025 году в городах-побратимах Гродно — Омске, Тамбове, Санкт-Петербурге. На очереди другие города России. -0-