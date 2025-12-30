Выставка гродненского фотохудожника Александра Лосминского открылась в Калининграде

В 2024 году эта фотовыставка экспонировалась в Белорусском павильоне ВДНХ в Москве, где ее посмотрели 30 тыс. посетителей. После этого она начала свое путешествие по Российской Федерации, побывав в 2025 году в городах-побратимах Гродно — Омске, Тамбове, Санкт-Петербурге. На очереди другие города России. -0-