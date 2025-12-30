Politico: администрация Трампа перенаправляет мигрантов за границу без суда

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа во внесудебном порядке перенаправляет мигрантов в третьи страны, сообщает Politico.
Американское издание ссылается на информацию, полученную от неназванных чиновников из США.
«Министерство внутренней безопасности просит суды в упрощённом порядке отклонять ходатайства о предоставлении убежища без проведения слушаний и отправлять мигрантов в третью страну, где они могут получить помощь, даже если у них нет никакой связи с этими странами», — говорится в сообщении.
Кроме того, в материале сказано, что власти Соединённых Штатов используют договорённости о депортации в третьи страны, в частности, речь идёт о Гондурасе, Уганде и Эквадоре.
«Политика убежища была разработана не для того, чтобы предоставить людям возможность попасть в страну по их выбору… Если США уверены, что они мигранты могут быть успешно вывезены в другую страну, где им не будет угрожать опасность, то нет никаких причин или ожиданий для них остаться здесь», — рассказал источник.
Напомним, Трамп пообещал навсегда остановить миграцию в США из «государств третьего мира», которая была развязана после подписания соответствующих документов «сонным Джо Байденом».
Ранее сообщалось, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа изучает возможность приобрести крупные складские помещения, Вашингтон планирует использовать их для «содержания нелегальных мигрантов» перед депортацией.