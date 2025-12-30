Что можно и нельзя делать в Данилов день 30 декабря на Данииловы сборы

Православная церковь 30 декабря вспоминает святого Даниила. В народе празднуют Данилов день. Вместе с тем у праздника существует еще одно название — Данииловы сборы. Все дело в том, что в указанный день на поле устраивали большой костер и пытались прогнать зиму.