Что можно и нельзя делать в Данилов день 30 декабря на Данииловы сборы

Православная церковь 30 декабря вспоминает святого Даниила. В народе празднуют Данилов день. Вместе с тем у праздника существует еще одно название — Данииловы сборы. Все дело в том, что в указанный день на поле устраивали большой костер и пытались прогнать зиму.
Что нельзя делать 30 декабря.
Запрещено 30 декабря жаловаться на судьбу. Предки верили, что так можно навлечь на себя неприятности. Не следует заниматься рукоделием. Запрет распространяется на пришивание пуговиц. Считалось, что это может грозить проблемами в личной жизни.
Что можно делать 30 декабря.
По традиции, в названный день было принято готовиться к Новому году. А еще предки верили, что сны на 30 декабря являются вещими.
Согласно приметам, по погоде, которая установилась 30 декабря, узнавали, каким окажется май 2026 года. К слову, деревья в инее предсказывали теплую погоду на святки. Вместе с тем туман обещает снегопад на Крещение.
