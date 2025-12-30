С «Огоньком»: что смотреть в Новый год по телевизору

«Россия 1» предлагает встречать Новый год в атмосфере теплого домашнего праздника. В эфир выйдет новогодний выпуск шоу Андрея Малахова «Песни от всей души», где соберутся исполнители из разных регионов страны и приглашенные звезды. После обращения президента России Владимира Путина и боя курантов эстафету примет легендарный «Новогодний огонек» — формат, который уже более полувека остается одной из главных традиций праздничного эфира. За настроение будут отвечать неожиданные музыкальные дуэты: на сцене появятся Сергей Лазарев с дочерью Аней, Люся Чеботина с Игорем Николаевым, Николай Басков с Николаем Цискаридзе, Ильдар Абдразаков с Александрой Пахмутовой в сопровождении оркестра Юрия Башмета. В числе гостей — артисты кино, телеведущие, а также военные корреспонденты и герои СВО.