С «Огоньком»: что смотреть в Новый год по телевизору

Юбилейная «Ирония судьбы», «Новогодний огонек», главные кинопремьеры 2025 года — «Красный шелк», «Василий» и «Анора», а также «Щелкунчик» прямо из Большого театра, Тимур Батрутдинов в образе Форреста Гампа и многочасовой танцпол по ту сторону экрана: в предстоящую новогоднюю ночь и длинные праздничные выходные телезрителей ждет марафон телеразвлечений, который подготовили главные каналы страны. «Известия» изучили сетку вещания и составили гид по самым ожидаемым программам.
От «Иронии судьбы» до главных кинопремьер 2025 года.
Новый год — это не только семейные застолья и шампанское под бой курантов после речи президента, но и устоявшиеся телевизионные традиции. Пожалуй, главная из них — показ любимой советской классики «Ирония судьбы, или С легким паром!». В этом году он будет особенным: впервые комедию Эльдара Рязанова показали по центральному телевидению ровно 50 лет назад — 1 января 1976 года. Накануне юбилейной даты картина выйдет в эфире канала «Россия 1».
Тем зрителям, которые захотят перестроить маршрут, пока Лукашин, Надя и Ипполит в очередной раз пытаются найти лишнего в треугольнике, новогодний эфир предлагает остановки на других проверенных хитах и новых громких проектах.
Шерлок Холмс и доктор Ватсон в исполнении Василия Ливанова и Виталия Соломина будут провожать 2025 год на РЕН ТВ — с раннего утра 31 декабря телеканал начнет показ всех частей детективной классики Игоря Масленникова по мотивам рассказов Артура Конан Дойла. В свое время эту советскую экранизацию высоко оценили и на родине первоисточника — в Великобритании. В ночь на Новый год за праздничное настроение будут отвечать артисты фестиваля «Легенды Ретро FM», в исполнении которых прозвучат золотые хиты трех десятилетий.
Подарок для зрителей РЕН ТВ — телевизионные премьеры картин, которые в 2025 году отгремели в кинопрокате. Первым, 6 января, станет фильм-событие — российско-китайский исторический экшен «Красный шелк» с Милошем Биковичем, Гошей Куценко, Еленой Подкаминской, Глебом Калюжным и Чжэн Ханьи. Кроме того, в этот день на канале будет впервые показан минисериал «Злой город» — расширенная версия одноименного фильма с Алексеем Гуськовым.
На следующий день киномарафон продолжат криминальные комедии «Геля» и «Кореша», а также еще один международный проект — «Василий» с Александром Петровым, сыгравшим сразу двух братьев-близнецов, и мексиканской актрисой Барбарой де Рехиль.
8 января в программе — приключенческий фильм «Жига. На полной скорости», который погрузит зрителей в захватывающий мир дрифта, и «Беги» с Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым. 9 января — премьера приключенческого фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым, Даниилом Воробьевым и Тихоном Жизневским. Завершит киномарафон на РЕН ТВ 11 января зарубежная новинка — «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом.
В ритме танца.
Символ 2026 года по восточному календарю — Красная Огненная Лошадь. О том, что она сулит, в праздничном эфире телеканала «Домашний» расскажет программа «Предсказания». Заглянуть в будущее 31 декабря предлагает и МУЗ ТВ: утром звезды отечественного шоу-бизнеса представят музыкальный гороскоп. Среди участников — Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Anna Asti и Лариса Долина, которую, вопреки слухам, телеканалы не стали вырезать из новогодних программ на фоне скандала с квартирой.
В 2026-й зрители МУЗ ТВ ворвутся в ритме танца: сразу после боя курантов на экране развернется масштабный многочасовой танцпол «Танцы! Елка! МУЗ ТВ!». Он объединит рекордное количество суперзвезд — от фрешменов до мэтров. Среди них — Сергей Шнуров и группировка «Ленинград», Дима Билан, Григорий Лепс, Zivert, The Hatters, Вадим Самойлов («Агата Кристи») и многие другие. Для самых стойких в семь утра 1 января в эфире — «Новогодний караокинг».
ТНТ вновь обращается к переосмыслению классических сюжетов. В вечернем эфире в канун Нового года состоится телепремьера музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика», где сплетаются самые разные киноленты — от «Служебного романа» и «Кавказской пленницы» до «Дьявол носит Prada» и «Побега из Шоушенка». Тимур Батрутдинов перевоплотится одновременно в героя Гайдая и Форреста Гампа, Лариса Долина исполнит песню Инстасамки «За деньги да», а Клава Кока и Bearwolf — подростковый хит «Сигма бой». Перед новогодним обращением президента зрителей ждет традиционный праздник на сцене Comedy Club. На кинопремьеры телеканал тоже делает ставку — в праздничной сетке «Алиса в стране чудес», «Анора» и «Ворон».
Отдельное место в этой череде занимает детский контент. Телеканал «Карусель» приглашает провести новогоднюю ночь всей семьей: в праздничной атмосфере Кремлевского дворца 2026 год вместе с юными телезрителями встретят Татьяна Куртукова, DABRO, Вова Солодков, Viki Show, Мирослава и Злата Быковы, Тая Скоморохова, Милана Филимонова, Камиль KiKiDO, Аля Еникеева и другие исполнители.
Что еще смотреть в новогоднюю ночь.
В эфире Первого канала 31 декабря зрителей вновь ждет традиционная трансляция самого желанного новогоднего балета — «Щелкунчика» в постановке Большого театра. Для театра это не просто традиция, а более чем полувековая сценическая история и эталон новогоднего волшебства, а для телезрителей — возможность услышать музыку Чайковского и насладиться искусством танца, не выходя из дома.
«Россия 1» предлагает встречать Новый год в атмосфере теплого домашнего праздника. В эфир выйдет новогодний выпуск шоу Андрея Малахова «Песни от всей души», где соберутся исполнители из разных регионов страны и приглашенные звезды. После обращения президента России Владимира Путина и боя курантов эстафету примет легендарный «Новогодний огонек» — формат, который уже более полувека остается одной из главных традиций праздничного эфира. За настроение будут отвечать неожиданные музыкальные дуэты: на сцене появятся Сергей Лазарев с дочерью Аней, Люся Чеботина с Игорем Николаевым, Николай Басков с Николаем Цискаридзе, Ильдар Абдразаков с Александрой Пахмутовой в сопровождении оркестра Юрия Башмета. В числе гостей — артисты кино, телеведущие, а также военные корреспонденты и герои СВО.
Верен собственным традициям и СТС. В новогоднюю ночь телеканал предлагает провести время в компании «Уральских пельменей». В их арсенале — два праздничных выпуска: «Шампанский стыд» и «География пельменей. Лапландия», где в роли Снегурочки появится Илана Дылдина, а Андрей Рожков и Вячеслав Мясников перевоплотятся в бабушек, вызвавших бесплатного Деда Мороза.
Ведущий Вячеслав Макаров заблудится в поисках телестудии, Лера Кудрявцева предложит Азамату Мусагалиеву конверт с вопросом на миллион, а пес Мухтар станет символом нового дома в «Новогоднем новоселье» НТВ. 31 декабря канал откроет зрителям двери нового телекомплекса: экскурсию по нему начнет Леонид Каневский в духе «Следствие вели…», а продолжат музыкальные номера.
Новогодний эфир в сезоне-2025/26 обещает стать большим телевизионным калейдоскопом, где соседствуют советская классика, эксперименты и хиты из TikTok и где каждый найдет свой ритм и настроение — от ностальгии до громких премьер, от семейных концертов до танцев до утра.