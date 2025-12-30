В российском регионе запретят работу мигрантов в связанных с людьми сферах

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал постановление, запрещающее трудовую деятельность мигрантов в ряде сфер, связанных с непосредственным взаимодействием с людьми.
Ограничения, которые начнут действовать с 2026 года, коснутся иностранных граждан, работающих на основании патентов, и затронут такие области, как грузовые и пассажирские перевозки (включая такси), курьерская доставка, общественное питание и подбор персонала. Работодателям будет предоставлен трёхмесячный срок для расторжения трудовых отношений с иностранными сотрудниками после вступления постановления в силу.
Хинштейн выразил уверенность, что эта мера повысит качество услуг в указанных отраслях и тем самым улучшит уровень жизни жителей Курской области.
