Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском регионе запретят работу мигрантов в связанных с людьми сферах

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал постановление, запрещающее трудовую деятельность мигрантов в ряде сфер, связанных с непосредственным взаимодействием с людьми.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал постановление, запрещающее трудовую деятельность мигрантов в ряде сфер, связанных с непосредственным взаимодействием с людьми.

Ограничения, которые начнут действовать с 2026 года, коснутся иностранных граждан, работающих на основании патентов, и затронут такие области, как грузовые и пассажирские перевозки (включая такси), курьерская доставка, общественное питание и подбор персонала. Работодателям будет предоставлен трёхмесячный срок для расторжения трудовых отношений с иностранными сотрудниками после вступления постановления в силу.

Хинштейн выразил уверенность, что эта мера повысит качество услуг в указанных отраслях и тем самым улучшит уровень жизни жителей Курской области.

Ранее сообщалось, что суд оправдал обвиняемых в покушении на убийство депутата Госдумы мигрантов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше