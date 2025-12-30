Ричмонд
Адаму Кадырову вручили медаль памяти первого президента Чеченской республики

Помощнику главы Чеченской республики, секретарю безопасности региона Адаму Кадырову вручили медаль памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил республиканский министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

— Поздравляю с вручением медали «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики» помощника главы Чечни, секретаря совета безопасности республики Адама Кадырова, — написал он в канале на платформе MAX.

Отмечается, что награда была вручена Адаму Кадырову «за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины». Также Дудаев подчеркнул, что под его руководством в регионе создаются условия для «уверенного развития и благополучия».

— Адам Рамзанович является надежной опорой главы Чечни, героя России Рамзана Кадырова, претворяя в жизнь масштабные проекты и инициативы, которые проникнуты любовью к родине, — добавил министр.

Рамзан Кадыров получил орден «Группа войск в Германии», учрежденный союзом ветеранов данной группировки войск. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба чеченского парламента. Чеченский лидер получил награду от главы организации ветеранов Антона Терентьева.

