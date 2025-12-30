Народный календарь. Как в Игнатьев день, 2 января, спастись от бедности

Православные 2 января чтут память Игнатия Богоносца — так называли Игнатия Антиохийского, жившего в I-II веках и бывшего учеником Иоанна Богослова. В народе эту дату прозвали Игнатьевым днем.
2 января на Руси было принято проводить ритуал для защиты жилища от злых духов — люди брали иконы и обходили дом, а потом и вокруг него. Считалось, что этот ритуал защищал от голода и бедности.
Кроме того, в эту дату нельзя давать деньги в долг, иначе, согласно поверью, они привлекут нищету в вашу жизнь.
Приметы погоды:
Чем больше снега удалось стряхнуть с деревьев и кустарников — тем богаче будет урожай.
Синицы громко чирикают — похолодание будет затяжным.
Если 2 января морозно и солнечно, то август будет ясным и жарким.
Если слякоть и вьюга, то август будет дождливым и холодным.
Именины отмечают: Антон, Иван, Игнатий, Даниил.