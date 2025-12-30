Соседка Долиной рассказала, как в доме настроены к приезду Полины Лурье

Соседка певицы Ларисы Долиной по квартире в Ксеньинском переулке рассказала, как жильцы относятся к Полине Лурье. Новая владелица недвижимости просила певицу освободить помещение до 30 декабря, но артистка ответила отказом.
Она проиграла суд по выселению и теперь должна покинуть квартиру в первый рабочий день после окончания новогодних каникул. Лурье рассчитывала, что переезд можно ускорить. Лариса Долина согласилась, но обозначила иную дату — 5 января.
Соседи певицы пристально следят за ситуацией и совсем не против Полины Лурье. Многие планируют поздравить ее с заслуженной победой.
С цветами встречать ее вряд ли будут, но вот поздравят точно.
— Я бы с ней поздоровалась, поздравила, — сказала соседка певицы NEWS.ru.
Женщина поделилась, что переживала за Полину и смотрела заседание Верховного суда в прямом эфире. Она отметила, что не имеет ничего против артистки, но справедливость на стороне Лурье.
В доме не сомневаются, что она добросовестный покупатель, а значит, имела полное право на эту недвижимость после сделки.
— Там же, я так понимаю, не доказано было, что она имеет отношение к мошенникам, — заключила собеседница издания.