Звезда «Дома-2» Водонаева высмеяла новый образ Глюкозы

Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева высмеяла певицу Глюкозу (Наталью Чистякову‑Ионову) из ‑за ее нового образа на премии Fashion New Year Awards. Пост с реакцией она опубликовала в своем telegram-канале. Водонаева выложила отрывок выхода артистки к пресс-воллу и добавила к нему эмоциональный комментарий.