Звезда «Дома-2» Водонаева высмеяла новый образ Глюкозы

Глюкоза резко сменила классический девичий имидж на готический (архивное фото).
Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева высмеяла певицу Глюкозу (Наталью Чистякову‑Ионову) из ‑за ее нового образа на премии Fashion New Year Awards. Пост с реакцией она опубликовала в своем telegram-канале. Водонаева выложила отрывок выхода артистки к пресс-воллу и добавила к нему эмоциональный комментарий.
«Моя последняя нервная клетка под конец года», — написала Водонаева. Пост она сопроводила видео с Глюкозой.
На премии Fashion New Year Awards Глюкоза появилась с необычным макияжем. Глаза и переносицу певица покрасила в стальной цвет.
Глюкоза публично на комментарий пока не ответила. На момент публикации новости ее страницы в соцсетях оставались без реакции на высказывания Водонаевой.