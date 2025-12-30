Посольство РФ принесло соболезнования после инцидента с поездом в Мексике

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что в стране сошел с рельсов пассажирский поезд. Это произошло в районе города Нисанда 28 декабря. В результате погибли 13 человек и 98 пострадали. На момент аварии в поезде находились 241 пассажир и девять членов экипажа.