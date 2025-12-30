Ричмонд
Посольство РФ принесло соболезнования после инцидента с поездом в Мексике

В Мексике погибли 13 человек в результате схода с рельсов поезда.

Источник: Аргументы и факты

Посольство России в Мексике принесло соболезнования после схода с рельсов поезда, в результате которого погибли 13 человек.

«Дипломатическая миссия выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления и сил пострадавшим», — сказано в публикации посольства РФ.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что в стране сошел с рельсов пассажирский поезд. Это произошло в районе города Нисанда 28 декабря. В результате погибли 13 человек и 98 пострадали. На момент аварии в поезде находились 241 пассажир и девять членов экипажа.