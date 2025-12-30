В России повысятся социальные выплаты и пенсии: на сколько и когда

Также с января вырастут детские пособия и выплаты для беременных женщин. Единое пособие на детей до 17 лет будет варьироваться от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в месяц. Пособие для беременных составит от 10,3 до 20,6 тысячи. Увеличатся также максимальные размеры пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Они будут составлять до 83 021,18 рубля. Кроме того, в России увеличат пособия по беременности и родам. Представителям этих категорий стоит рассчитывать на сумму до 955 836 рублей.