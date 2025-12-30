В России повысятся социальные выплаты и пенсии: на сколько и когда

С 2026 года россиянам проиндексируют целый ряд выплат. Повышение связано с увеличением прожиточного минимума. Он составит порядка 18 939 рублей. Так, с 1 января в связи с этим проиндексируют страховые пенсии. Ожидается, что размер выплат увеличат на 7,6%.
Кроме того, в стране вырастет минимальный размер оплаты труда. МРОТ составит 27 093 рубля. Между тем средняя пенсия по стране достигнет 25 696 рублей.
Помимо прочего, прибавку к выплате получат те, кто претендует на пенсии по инвалидности. Индексация пройдет с 1 февраля.
В апреле следующего года также повысят социальные пенсии. Их рост составит 6,8%. С 1 августа надбавку получат работающие пенсионеры. Повышение средств связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год.
Согласно опросу KP.RU, у более половины работающих россиян за прошедший год зарплаты выросли на 10% и более. У порядка 26% респондентов оклады увеличились сразу на 26%. По данным Росстата, номинальная заработная плата у граждан выросла на 12,2%. Она составила 92,9 тысячи рублей. При этом рост реальных зарплат в августе 2025 года замедлился до 3,8%.
Как ожидается, в 2026 году зарплаты бюджетников вырастут на 10,2%. Индексация в 2025 году затронула порядка 5,2 миллиона жителей. На это выделили 114 миллиардов рублей. Предложение об индексации базируется на анализе темпов роста номинальной зарплаты в сравнении с предыдущим годом. К бюджетникам относят сотрудников государственных и муниципальных унитарных учреждений, медработников больниц и поликлиник, педагогов, персонал учреждений культуры и спорта и других россиян.
Также с января вырастут детские пособия и выплаты для беременных женщин. Единое пособие на детей до 17 лет будет варьироваться от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в месяц. Пособие для беременных составит от 10,3 до 20,6 тысячи. Увеличатся также максимальные размеры пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Они будут составлять до 83 021,18 рубля. Кроме того, в России увеличат пособия по беременности и родам. Представителям этих категорий стоит рассчитывать на сумму до 955 836 рублей.