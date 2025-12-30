Объединённые Арабские Эмираты решительно осуждают попытку нападения на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области, сообщает МИД ОАЭ.
В Министерстве иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов уточнили, что речь идёт о «грунтом акте» со стороны Украины.
«ОАЭ решительно осудили попытку нападения на резиденцию его превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации, выражают осуждение этого гнусного акта и угрозы, которую он представляет для безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.
Дипломаты отметили, что ОАЭ подтверждает солидарность с президентом РФ, дружественным российским правительством и российским. Объединённые Арабские Эмираты подчёркивают твёрдое «неприятие всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности».
Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал о террористической атаке киевского режима в ночь на 29 декабря на резиденцию Путина в Новгородской области. В Минобороны РФ заявили, что что 28−29 декабря российские военные пресекли атаку, предпринятую Киевом с использованием 91 беспилотного летательного аппаратов, целью которой была резиденция президента в Новгородской области.