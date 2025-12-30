Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал о террористической атаке киевского режима в ночь на 29 декабря на резиденцию Путина в Новгородской области. В Минобороны РФ заявили, что что 28−29 декабря российские военные пресекли атаку, предпринятую Киевом с использованием 91 беспилотного летательного аппаратов, целью которой была резиденция президента в Новгородской области.