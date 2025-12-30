Магнус Карлсен своей яростью напугал гроссмейстера из России Александра Грищука

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам из Норвегии Магнус Карлсен во время партии девятого тура чемпионата мира по блицу в столице Катара Дохе против индийца Арджуна Эригайси напугал проходившего мимо стола российского гроссмейстера Александра Грищука из-за упавшей фигуры. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил корреспондент РИА Новости.