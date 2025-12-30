Ричмонд
Магнус Карлсен своей яростью напугал гроссмейстера из России Александра Грищука

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам из Норвегии Магнус Карлсен во время партии девятого тура чемпионата мира по блицу в столице Катара Дохе против индийца Арджуна Эригайси напугал проходившего мимо стола российского гроссмейстера Александра Грищука из-за упавшей фигуры. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил корреспондент РИА Новости.

— В момент своего хода Карлсен уронил ферзя на пол и резко потянулся одновременно и за фигурой, и к часам, чтобы остановить время. Его резкое движение напугало проходившего рядом россиянина, — сказано в статье.

Норвежский шахматист не успел вовремя нажать на часы, и его время истекло. После этого он резко ударил по столу, пожал руку сопернику, признав поражение, и вернул ферзя на доску.

В следующем туре Карлсен сыграл против Грищука, партия закончилась вничью. По итогам десяти туров игрового дня норвежец пять раз победил, потерпел одно поражение и четыре раза партии завершились вничью, передает агентство.

Российский шахматист Сергей Склокин в 12 лет одержал победу над действующим чемпионом мира по классическим шахматам из Индии Гукешем Доммараджу в третьем туре чемпионата мира по блицу.