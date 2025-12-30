Ричмонд
Энтони Хопкинс отмечает 50 лет трезвости

Актер Энтони Хопкинс отметил 50 лет трезвости, отказавшись от спиртного после инцидента за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Актер Энтони Хопкинс отметил 50 лет трезвости, отказавшись от спиртного после инцидента за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он выложил видео в соцсети.

Хопкинс рассказал, что этот шаг стал поворотным моментом в его жизни. С тех пор он изменил свой образ жизни, однако продолжает называть себя «выздоравливающим алкоголиком». Актер подчеркнул важность своего опыта и влияние, которое он оказал на его карьеру и личное благополучие.

Ранее Энтони Хопкинс впервые открыто рассказал о своих ошибках. В новых мемуарах он признался, что во время брака со второй женой, Дженнифер Линтон, не раз ей изменял. Он вспоминает, что она долго ничего не знала и старалась не замечать очевидного.