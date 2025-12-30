США ударили по Венесуэле: уничтожено крупное предприятие

Американские военные нанесли удар по объекту в Венесуэле. По данным президента США Дональда Трампа, уничтожено «крупное предприятие». Атаку совершили на прошлой неделе. Так заявил Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Джоном Катсиматидисом.
Американский лидер добавил, что удар по объекту нанесен в ночное время. Он назвал атаку «очень сильной».
«У Венесуэлы есть крупный завод, или крупное предприятие, откуда поступают корабли. Две ночи назад мы его уничтожили», — уведомил Дональд Трамп.
Ранее американская пресса раскрыла директиву президента США о наркокартелях. В документах представлены названия 24 группировок. По данным Вашингтона, они занимались доставкой наркотиков в США. Директива предписывала Пентагону преследовать в международных водах суда, перевозившие наркотики для любой из организаций.