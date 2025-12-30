Ричмонд
США ударили по Венесуэле: уничтожено крупное предприятие

Трамп заявил об уничтожении ВС США крупного объекта в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные нанесли удар по объекту в Венесуэле. По данным президента США Дональда Трампа, уничтожено «крупное предприятие». Атаку совершили на прошлой неделе. Так заявил Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Джоном Катсиматидисом.

Американский лидер добавил, что удар по объекту нанесен в ночное время. Он назвал атаку «очень сильной».

«У Венесуэлы есть крупный завод, или крупное предприятие, откуда поступают корабли. Две ночи назад мы его уничтожили», — уведомил Дональд Трамп.

Ранее американская пресса раскрыла директиву президента США о наркокартелях. В документах представлены названия 24 группировок. По данным Вашингтона, они занимались доставкой наркотиков в США. Директива предписывала Пентагону преследовать в международных водах суда, перевозившие наркотики для любой из организаций.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше