Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вооружённые силы Украины потеряли 26 тысяч военных за последний месяц.
«26 тысяч солдат», — сказал он представителями средств массовой информации в ответ на соответствующий вопрос.
Напомним, в декабре украинский парламентарий Дмитрий Разумков признал, что украинские войска понесли в конфликте потери, превышающие миллион человек, по его словам более 500 тысяч украинцев погибли, ещё около 500 тысяч получили ранения.
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что украинские силовые структуры только в текущем году потеряли около 500 тысяч военных.
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что украинская армия является «рабоче-крестьянской». Он уточнил, что киевские власти не жалеют обычных украинских солдат.
В воскресенье Трамп встретился с Зеленским в американском штате Флорида. Переговоры продолжались около двух часов. Трамп заявил, что считает возможной «в надлежащее время» встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и Зеленского. Он подчеркнул, что убеждён, что РФ решительно настроена на урегулирование конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ему жаль, что наёмники из США едут умирать на Украину, он назвал Украину чужой страной.