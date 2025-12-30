Трамп: ВСУ потеряли 26 тысяч солдат за месяц

В воскресенье Трамп встретился с Зеленским в американском штате Флорида. Переговоры продолжались около двух часов. Трамп заявил, что считает возможной «в надлежащее время» встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и Зеленского. Он подчеркнул, что убеждён, что РФ решительно настроена на урегулирование конфликта на Украине.