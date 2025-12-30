Ричмонд
Дроботенко показал фото с Региной Дубовицкой, которой 31 декабря исполнится 82 года

Юморист Сергей Дроботенко побывал в гостях у Регины Дубовицкой, которая 31 декабря отметит 82-летие. Маленькая, хрупкая, но всё ещё энергичная телеведущая встретила гостя в тёплой компании с Еленой Воробей. Дроботенко не только поздравил её с праздником, но и привёл друзей.

Источник: Life.ru

«Угораздило же Регину Игоревну родиться 31-го декабря… Самый сумасшедший день. Поэтому навестили её чуть раньше с Еленой Воробей. Да и с подругой любимой она повидалась, что приходится мне ближайшей родственницей… И вас с наступающим, ребята! И такой же тёплой и душевной компании», — написал Дроботенко.

Сейчас, когда передача «Аншлаг» не выходит уже три года, внимание к Дубовицкой особенно велико. Судьба проекта остаётся неопределённой: многие известные юмористы, ранее выросшие в её «гнезде», уже не имеют прямого отношения к шоу, а подобрать нового ведущего будет непросто. Life.ru писал, что среди главных претендентов называют именно Дроботенко — он регулярно навещает телеведущую и поддерживает близкие связи с её окружением.

