Дроботенко показал фото с Региной Дубовицкой, которой 31 декабря исполнится 82 года

Сейчас, когда передача «Аншлаг» не выходит уже три года, внимание к Дубовицкой особенно велико. Судьба проекта остаётся неопределённой: многие известные юмористы, ранее выросшие в её «гнезде», уже не имеют прямого отношения к шоу, а подобрать нового ведущего будет непросто. Life.ru писал, что среди главных претендентов называют именно Дроботенко — он регулярно навещает телеведущую и поддерживает близкие связи с её окружением.