Стало известно, кто были двое погибших в аварии с участием боксера Джошуа

Home of Fight: В аварии с участием боксёра Джошуа погибли два его тренера.

Источник: Комсомольская правда

Два тренера британского боксёра Энтони Джошуа погибли в аварии, в которую попал автомобиль со спортсменом в Нигерии. Об этом информирует издание Home of Fight.

Речь идёт о тренере по силовой и физической подготовке Сине Гами, а также Латифе «Латце» Айоделе, который был личным тренером Джошуа. Сообщается, что оба также были друзьями боксёра.

Напомним, внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоящий на дороге грузовик. Боксер ехал на заднем сиденье и получил лишь незначительные травмы. Два других пассажира автомобиля — один из них находился рядом с водителем — погибли на месте.

Нигерийские СМИ сообщают, что трасса Лагос-Ибадан, где произошла авария, считается одной из самых опасных в стране. При этом ВВС информирует, что по предварительным данным водитель внедорожника мог превысить скорость.

36-летний Энтони Джошуа был обладателем чемпионских поясов, признаваемых ведущими организациями: Международной боксёрской федерацией (IBF), Всемирной боксёрской ассоциацией (WBA), Всемирной боксёрской организацией (WBO) и Международной боксёрской организацией (IBO). Всего на его счету 30 побед при четырёх проигрышах.