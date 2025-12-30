Стало известно, кто были двое погибших в аварии с участием боксера Джошуа

Напомним, внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоящий на дороге грузовик. Боксер ехал на заднем сиденье и получил лишь незначительные травмы. Два других пассажира автомобиля — один из них находился рядом с водителем — погибли на месте.