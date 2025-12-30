В Индийском океане возобновились поиски пропавшего MH370

Тем не менее поисковиками были обнаружены разрозненные обломки, в том числе фрагмент крыла с закрылком, на побережьях Реюньона, Мадагаскара и Мозамбика. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат «Боингу», выполнявшему рейс MH370. В январе 2017 года поисковая операция была прекращена из-за больших глубин в районах поиска и высокой стоимости поисковых работ, которые обошлись более чем в 200 миллионов долларов. Еще одна поисковая операция была проведена в 2018 году компанией Ocean Infinity, однако тоже завершилась безуспешно.