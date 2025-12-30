Ричмонд
В Госдуме предложили повысить до МРОТ выплаты по уходу за детьми-инвалидами

РИА Новости: Куринный предложил повысить выплаты по уходу за детьми-инвалидами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ предложили повысить до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Обращение с соответствующим предложением коммунисты отправили руководителю администрации президента РФ Антону Вайно. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

«Просим Вас рассмотреть возможность повышения ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, до уровня минимального размера оплаты труда», — говорится в обращении.

В беседе с РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный отметил, что с 1 февраля 2025 года размер данной выплаты составляет 10950 рублей и существенно отстаёт от МРОТ, который в 2025 году составлял 22440 рублей.

«Вместе с тем родители и другие лица, ухаживающие за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, выполняют не только важную социальную функцию, но и вкладывают значительные усилия в воспитание, гармоничное развитие и адаптацию ребенка», — добавил парламентарий.

