Выметаем неудачу и впускаем богатство: Простые ритуалы на Новый год 2026, настраивающие на успех

Купюры под праздничной скатертью привлекают в дом достаток: чем денежка крупнее, тем богаче будет год. Монетки в карманах новой одежды. Нет карманов? Кладём монеты под ёлку. И побольше. Новая посуда символизирует скрытые возможности и финансовый рост. Орехи, особенно грецкие, — старинный символ богатства и мудрости. Разбить орехи в новогоднюю ночь — значит послать запрос на материальную стабильность и новые идеи. Напишите на бумажке финансовые цели: сожгите, а пепел смахните в бокал и выпейте вместе с шампанским. Современный совет: проверьте, не сожгли ли вы эту записку вместе с чеками за праздничные покупки. При первой оплате на кассе в магазине 1 января лучше расплатиться наличкой, а не по карте. Тогда «притянутся» новые доходы в будущем году.