Выметаем неудачу и впускаем богатство: Простые ритуалы на Новый год 2026, настраивающие на успех

По опросам, большинство россиян относятся к новогодним ритуалам с лёгким недоверием, но наличие в них доли некоей правды признают. Главное — не воспринимать всё буквально (если в дверях от волнения забыл имя будущей тёщи — это не значит, что свадьбы в этом году не видать).
Чистый дом и первый гость = гармония и любовь.
Уборка заранее — обязательна! Предки верили: с пылью уходит старое, освобождая путь обновлению, поэтому помирись, с кем был в ссоре, прости долги, вынеси мусор. Последнее лучше сделать заранее. Кстати, это главное правило этой приметы на Новый год — не устраивать генеральную уборку в саму в праздничную ночь: удачу можно вымести. Вообще же, «генералка» — отличный повод провести ревизию вещей и отметить, на что вы тратили деньги в течение года. И, кроме того, весьма приятный шанс найти в старом пальто забытые купюры.
Также зажгите свечи. Ровное пламя предвещает спокойствие в семье, год будет сбалансированным, пляшущее — знак страсти, ждите новых впечатлений и событий. Расставьте и зеркала — они отразят негатив.
Издавна считается, что многое определяет первый человек, который войдёт в дом после полуночи: весёлый, доброжелательный принесёт радость на весь год, а грустный — тоску и болезни. Мужчина привлечёт удачу, процветание и достаток, женщина — перемены, ребёнок — радость и обновление. В Шотландии вообще считается, что для удачи первым новогодним посетителем должен быть непременно темноволосый мужчина. Для энергетики и удачи немаловажно и то, с кем встречаете праздник: друзья или любимые люди притягивают в жизнь гармонию. Маленький подарок или сладость, оставленная у двери, привлекает в дом спокойствие и мир.
Монетки в кармане = активный финансовый поток.
Хочешь прожить год в достатке? Монеты и купюры — твои талисманы. По азиатской традиции трёхлапая жаба с монетой во рту — один из древнейших символов изобилия. Считается, что она приманивает богатство и оберегает от финансовых потерь. У многих народов, например в Китае, привычны амулеты и украшения из монет. Какие ещё из ритуалов могут «запрограммировать» год на положительные перемены и достижения?
Купюры под праздничной скатертью привлекают в дом достаток: чем денежка крупнее, тем богаче будет год. Монетки в карманах новой одежды. Нет карманов? Кладём монеты под ёлку. И побольше. Новая посуда символизирует скрытые возможности и финансовый рост. Орехи, особенно грецкие, — старинный символ богатства и мудрости. Разбить орехи в новогоднюю ночь — значит послать запрос на материальную стабильность и новые идеи. Напишите на бумажке финансовые цели: сожгите, а пепел смахните в бокал и выпейте вместе с шампанским. Современный совет: проверьте, не сожгли ли вы эту записку вместе с чеками за праздничные покупки. При первой оплате на кассе в магазине 1 января лучше расплатиться наличкой, а не по карте. Тогда «притянутся» новые доходы в будущем году.
А вот брать в долг в первые дни года не стоит, чтобы сохранить энергию. И тем более давать взаймы: так можно и удачу «отдать».
Поцелуй и яркие обновки = гармония в семье.
Известны ритуалы, которые способствуют укреплению любви и доверия между близкими. Если застолье изобильное, да ещё с выпечкой круглой формы (пироги, блины), — будет здоровье и энергия. Первый глоток, который следует сделать за праздничным столом, — это чистая вода. Зажгите за несколько минут до Нового года красную свечу — она символизирует страсть и сильные чувства. Также откройте на миг входную дверь — впустите позитивную энергию, которая наполнит дом.
По другой старинной примете, кто первый поцелует вас при бое курантов — ему предначертано счастье. Если вся семья вышла к столу в ярких обновках — злые духи испугаются и сгинут как минимум на ближайших 12 месяцев.
На какие знаки обратить внимание: советы экстрасенса.
Экстрасенс Кристина Ольховая полагает, что главная ночь года обладает особой силой, когда символические действия могут настроить будущее на нужную частоту.
Человек, который первым окажется в вашем доме после полуночи, несёт с собой определяющую энергию на ближайшие двенадцать месяцев. Его характер и успех незримо задают тон. Поэтому этот визит стоит доверить тому, кого вы искренне считаете везучим, добрым и позитивным человеком. Это простой и действенный ритуал притяжения сходных вибраций в свою жизнь.
Кристина Ольховая.
Экстрасенс.
По мнению Кристины, не лучшая примета — оставлять недопитое шампанское на столе после праздника. Это значит оставлять незавершёнными дела и желания уходящего года.
— Постарайтесь допить напиток в первый день января, чтобы символически освободить место для нового потока благ и закрыть все старые циклы, — говорит экстрасенс.
Кристина Ольховая также призывает остановиться на мгновение, если в праздничной суете бокал неожиданно выскальзывает из рук или напиток проливается на скатерть. Это не случайность, а тихое предупреждение: быть может, стоит замедлиться, выбрать иные слова или принять другое решение. По её словам, этот знак часто появляется, чтобы уберечь от опрометчивого шага в наступающем году.
В миг между последним ударом курантов старого года и первым — нового прислушайтесь к первым доносящимся звукам. Они считаются неким знамением. Радостные голоса, музыка или лай собаки предвещают добрые события. Резкие или неприятные звуки — сигнал проявить осмотрительность. Тишина же говорит о спокойном и гармоничном периоде. Это знак, который помогает настроиться на предстоящий цикл.
Кристина Ольховая.
Экстрасенс.
Приметы мира: от винограда до свистопляски.
Люди в любом уголке земли ждут нового, светлого начала и стараются привлечь его с помощью принятых в их краях обрядов и примет.
В Италии в канун Нового года жители избавляются от прошлого: вышедшие из моды вещи, ненужные бумаги, иногда даже мебель — всё летит прямо из окон. Избавишься от груза прошлого — придёт лёгкое настоящее. Испанцы стараются успеть по одной съесть 12 виноградин под 12 ударов курантов — месяцы удачи обеспечены. Венгры незадолго до полуночи начинают разгонять злых духов и всякую нечисть звоном, свистом и весёлым гулом. В домах и на улицах все дуют в свистки и трубят в рога и таким образом привлекают счастье. На Филиппинах, чтобы удача не проходила мимо, люди открывают все двери, окна и даже шкафы. Во Вьетнаме, как и в целом на Востоке, считают, что мудрость — символ благополучия. Гость старше 70 лет за новогодним столом распространяет осознанность и опыт на всех присутствующих. Чем старше человек, тем больше ему почёта и благодарности.
Теперь точно ясно, что вековые суеверия и приметы делают Новый год глобальным ритуалом счастья. Доверять им или нет — решайте сами. И всё же, наверное, неспроста принято было считать, что такие мелочи (или не мелочи) дополнительно мотивируют наше сознание на возможность позитивных перемен. Попробуйте добавить в свой праздник пару примет, которые вам близки по духу, — и пусть Новый год станет для вас не просто очередными 365 календарными днями, а временем новых скоростей, надежд на удачные финиши в поставленных целях, внутренней гармонии и сердечного тепла.