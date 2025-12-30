Ричмонд
12-летний российский шахматист Склокин обыграл чемпиона мира Гукеша на ЧМ по блицу

Российский шахматист Сергей Склокин, выступая на чемпионате мира по блицу в Дохе, одержал впечатляющую победу над 18-м чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

12-летний спортсмен, играя белыми фигурами, завершил партию в свою пользу на 80-м ходу. После трёх раундов турнира Склокин занимает 12-е место в общей таблице с 3 очками, в то время как Гукеш с 2 очками находится на 66-й позиции.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря с общим призовым фондом более 1 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Карлсен эмоционально отреагировал, проиграв российскому гроссмейстеру Артемьеву.

