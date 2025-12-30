12-летний российский шахматист Склокин обыграл чемпиона мира Гукеша на ЧМ по блицу

12-летний спортсмен, играя белыми фигурами, завершил партию в свою пользу на 80-м ходу. После трёх раундов турнира Склокин занимает 12-е место в общей таблице с 3 очками, в то время как Гукеш с 2 очками находится на 66-й позиции.