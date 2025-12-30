Киевский режим получает финансирование от западных стран за теракты и «продолжение бойни», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она уточнила, что в связи с этим украинская сторона хочет продолжать конфликт.
«До этого Зеленский срывал переговоры. Постоянно шёл срыв переговоров. Почему? Только по одной причине. Им не нужен мир, им за мир не платят, им платят только за одно: за теракты, за экстремизм, за продолжение бойни, в том числе и за убийство граждан Украины им тоже Запад платит», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о террористической атаке киевского режима на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области.
В Минобороны РФ сообщили, что российские военные пресекли атаку, предпринятую Киевом с использованием 91 беспилотного летательного аппаратов, целью которой была резиденция президента в Новгородской области.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на атаки Киева не будет дипломатическим. Она подчеркнула, что на протяжении семи лет российская сторона активно обращалась к международному сообществу с призывами к урегулированию украинского кризиса мирными средствами.