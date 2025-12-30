Россияне вскоре смогут получать лекарства по почте: процесс запустят уже в 2026 году

Граждане РФ с 2026 года смогут получать лекарственные средства по почте. Этот процесс будут осуществлять через «почту России». Лекарства уже реализуются таким образом. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире «России 1».