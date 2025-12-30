Россияне вскоре смогут получать лекарства по почте: процесс запустят уже в 2026 году

Граждане РФ с 2026 года смогут получать лекарственные средства по почте. Этот процесс будут осуществлять через «почту России». Лекарства уже реализуются таким образом. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире «России 1».
Министр сообщил, что в настоящий момент по России лекарственные препараты реализуют почти 40 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов. Он назвал такое решение «необходимым».
«Второе — это доставка лекарственных препаратов нетермолабильных, поскольку они должны быть доставлены качественно. И поэтому использование “Почты России” здесь тоже понятное движение. Уже сегодня она имеет право реализовать медицинские изделия», — подчеркнул Михаил Мурашко.
Глава Минздрава напомнил о злоупотреблении алкоголем. Он подчеркнул, что ряду лиц спиртное на Новый год категорически противопоказано. В том числе, алкоголь не рекомендован пациентам с аритмией, болезнями печени и онкологией.