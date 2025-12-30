Хоккейные клубы «Зауралье» и «Тамбов» произвели обмен игроками

В ХК «Зауралье» уже происходили кадровые изменения: с конца 2024 года клуб обновляет тренерский штаб и состав. Ранее команду покинули тренеры Игорь Горбенко и Павел Воробьев, а в сезон‑2025/2026 курганский клуб усилился защитниками Александром Угольниковым и Денисевичем.