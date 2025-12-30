Ричмонд
Хоккейные клубы «Зауралье» и «Тамбов» произвели обмен игроками

Хоккейные клубы «Зауралье» (Курган) и «Тамбов» провели взаимный обмен игроками. Об этом сообщает пресс‑служба ХК «Зауралье».

«Зауралье» отдало Угольникова, получило Грымзина.

«Хоккейные клубы “Зауралье” и “Тамбов” произвели обмен нападающими. В тамбовскую команду из “Зауралья” переходит 29-летний Антон Угольников, в обратном направлении проследует 27-летний Степан Грымзин», — сообщает пресс-служба курганского ХК «Зауралье». Сроки контрактов и финансовые детали обмена не раскрываются.

В ХК «Зауралье» уже происходили кадровые изменения: с конца 2024 года клуб обновляет тренерский штаб и состав. Ранее команду покинули тренеры Игорь Горбенко и Павел Воробьев, а в сезон‑2025/2026 курганский клуб усилился защитниками Александром Угольниковым и Денисевичем.