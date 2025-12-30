«Я подруга Ромы, и не на один раз»: любовница Товстика обратилась к Дибровой

Блогерша Мария Эстер-Трубицына обратилась к экс-супруге телеведущего Дмитрия Диброва Полине, заявив, что была любовницей ее нового избранника, предпринимателя Романа Товстика. Она назвала ее «простушечкой» и «провинциалочкой», отметив, что несколько раз занималась сексом с бизнесменом.
— Полиночка, простушечка, провинциалочка ты наша! Ты настолько наивная, что считаешь, что я дружила только с женой Романа Леной, а с ним у нас ничего не было? Ну что ж пришло время и тебе узнать правду. Я еще и подруга Ромы, и не на один раз, — написала блогерша в соцсети.
По ее словам, два года назад Товстик оплатил ей пластическую операцию груди. При этом позже он «очень хотел посмотреть на сделанную работу», хотя уже был в отношениях с Дибровой, но Эстер-Трубицына ему отказала.
На днях журналистка Ксения Собчак взяла интервью у Полины Дибровой, Романа и Елены Товстик. После чего на высказывания участников истории отреагировала экс-супруга рэпера Гуфа Айза. Поводом стала их публичная беседа о личных отношениях.
Блогерша напомнила, что несколько месяцев назад стало известно о романе Дибровой с миллиардером, который на тот момент был женат и воспитывал с супругой шестеро детей. По ее словам, она считает заявления Дибровой противоречивыми.