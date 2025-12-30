Бейонсе стала пятым музыкантом-миллиардером

Её состояние превысило отметку в один миллиард долларов, чему способствовали успешный альбом Cowboy Carter, выпущенный в 2024 году, и самый кассовый концертный тур года. В общем списке миллиардеров издания насчитывается 22 артиста, из которых пятеро — музыканты: Бейонсе, её муж Jay-Z, Брюс Спрингстин, Рианна и Тейлор Свифт.