Бейонсе стала пятым музыкантом-миллиардером

Американская певица Бейонсе вошла в число музыкантов-миллиардеров, став пятым артистом в этой категории по версии Forbes.
Её состояние превысило отметку в один миллиард долларов, чему способствовали успешный альбом Cowboy Carter, выпущенный в 2024 году, и самый кассовый концертный тур года. В общем списке миллиардеров издания насчитывается 22 артиста, из которых пятеро — музыканты: Бейонсе, её муж Jay-Z, Брюс Спрингстин, Рианна и Тейлор Свифт.
Бейонсе, родившаяся в 1981 году в Техасе, считается одной из самых влиятельных и популярных исполнительниц последних двадцати лет. Общемировые продажи её записей превышают 200 миллионов копий, а количество полученных премий Grammy достигло 32, что является рекордом среди всех артистов.
Ранее сообщалось, что Ариана Гранде поблагодарила Мадонну, Бейонсе и Мэрайю Кэри за поддержку.
