Минздрав запустит получение лекарств по «Почте России»

«Использование “Почты России” здесь тоже понятное движение. Уже сегодня она имеет право реализовать медицинские изделия. По лекарственным препаратам: сейчас этот документ в разработке, и я думаю, что мы в 2026 году запустим этот процесс», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».