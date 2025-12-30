Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав запустит получение лекарств по «Почте России»

Мурашко: Минздрав запустит получение лекарств по «Почте России» в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Минздрав запустит процесс получения лекарств по «Почте России» в 2026 году, соответствующий документ находится в разработке, сообщил глава министерства Михаил Мурашко.

«Использование “Почты России” здесь тоже понятное движение. Уже сегодня она имеет право реализовать медицинские изделия. По лекарственным препаратам: сейчас этот документ в разработке, и я думаю, что мы в 2026 году запустим этот процесс», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Мурашко добавил, что сегодня почти 40 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов реализуют по стране лекарственные препараты.