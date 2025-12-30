Минздрав запустит получение лекарств по «Почте России»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Минздрав запустит процесс получения лекарств по «Почте России» в 2026 году, соответствующий документ находится в разработке, сообщил глава министерства Михаил Мурашко.
«Использование “Почты России” здесь тоже понятное движение. Уже сегодня она имеет право реализовать медицинские изделия. По лекарственным препаратам: сейчас этот документ в разработке, и я думаю, что мы в 2026 году запустим этот процесс», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».
Мурашко добавил, что сегодня почти 40 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов реализуют по стране лекарственные препараты.