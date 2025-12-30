Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские звёзды предупреждают о мошенниках: Вот что советует Татьяна Куртукова

Татьяна Куртукова напомнила россиянам, что безопасных счетов не существует.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на постоянные напоминания правоохранителей о том, как не стать жертвами мошенников, россияне продолжают попадаться в ловушки аферистов. На помощь решили прийти российские звёзды и инфлюэнсеры. В кампанию по разъяснению, как не отдать злоумышленникам всё, что нажито непосильным трудом, включилась певица Татьяна Куртукова.

Артистка напомнила россиянам простые правила безопасности, которые помогут сохранить сбережения и не попасться на уловки мошенников. Она перечислила три «не», которые следует запомнить крепко-накрепко.

Куртукова напомнила, что сотрудники МВД и ФСБ ничего не делают по телефону или в переписке: не обвиняют граждан в преступлениях или госизмене, не предлагают стать агентами, не предлагают что-либо для них сделать.

Второе «не», которое следует затвердить, относится к банковской системе. Сотрудники банков не звонят клиентам с предложениями перевести деньги на «безопасные» счета, да и счетов таких просто не существует.

Третье «не» — про коды из СМС. Никто из официальных ведомств не попросит продиктовать эти коды, также никто не связывается с гражданами по телефону из «Госуслуг».

«Запомните, чего ни при каких обстоятельствах быть НЕ может. И тогда ни одна мошенническая схема на вас не сработает. Берегите себя!», — резюмировала певица.

Ранее к россиянам обратилась с подобными советами звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина.

А если для вас самым серьёзным авторитетом является Дмитрий Певцов, то вам сюда. Здесь актёр подробно расписывает методы аферистов и как не стать их жертвой в преддверии Нового года.

Тем временем мошенники совсем обнаглели: они начали представляться опасными преступниками, угрожая и требуя деньги.