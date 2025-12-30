Российские звёзды предупреждают о мошенниках: Вот что советует Татьяна Куртукова

Несмотря на постоянные напоминания правоохранителей о том, как не стать жертвами мошенников, россияне продолжают попадаться в ловушки аферистов. На помощь решили прийти российские звёзды и инфлюэнсеры. В кампанию по разъяснению, как не отдать злоумышленникам всё, что нажито непосильным трудом, включилась певица Татьяна Куртукова.
Артистка напомнила россиянам простые правила безопасности, которые помогут сохранить сбережения и не попасться на уловки мошенников. Она перечислила три «не», которые следует запомнить крепко-накрепко.
Второе «не», которое следует затвердить, относится к банковской системе. Сотрудники банков не звонят клиентам с предложениями перевести деньги на «безопасные» счета, да и счетов таких просто не существует.
Третье «не» — про коды из СМС. Никто из официальных ведомств не попросит продиктовать эти коды, также никто не связывается с гражданами по телефону из «Госуслуг».
«Запомните, чего ни при каких обстоятельствах быть НЕ может. И тогда ни одна мошенническая схема на вас не сработает. Берегите себя!», — резюмировала певица.
Ранее к россиянам обратилась с подобными советами звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина.
А если для вас самым серьёзным авторитетом является Дмитрий Певцов, то вам сюда. Здесь актёр подробно расписывает методы аферистов и как не стать их жертвой в преддверии Нового года.
Тем временем мошенники совсем обнаглели: они начали представляться опасными преступниками, угрожая и требуя деньги.