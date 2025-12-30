Российские звёзды предупреждают о мошенниках: Вот что советует Татьяна Куртукова

Несмотря на постоянные напоминания правоохранителей о том, как не стать жертвами мошенников, россияне продолжают попадаться в ловушки аферистов. На помощь решили прийти российские звёзды и инфлюэнсеры. В кампанию по разъяснению, как не отдать злоумышленникам всё, что нажито непосильным трудом, включилась певица Татьяна Куртукова.