Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, комментируя атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, заявила, что Киев представляет собой «международный террористический интернационал».
«Здесь мы видим международный террористический интернационал, который прямо заявляет о себе», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Кроме того, Захарова подчеркнула, что Киев получает финансирование от западных стран за теракты и «продолжение бойни». Она уточнила, что в связи с этим украинская сторона хочет продолжать конфликт, а Зеленский срывал переговоры.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о террористической атаке киевского режима на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области. В Минобороны РФ подтвердили, что российские военные пресекли атаку, предпринятую украинской стороной с использованием 91 беспилотного летательного аппаратов, целью которой была резиденция президента в Новгородской области.
Ранее Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на атаки Киева не будет дипломатическим. Она подчеркнула, что на протяжении семи лет РФ активно обращалась к международному сообществу с призывами к урегулированию украинского кризиса мирными средствами.